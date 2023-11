Bruno Henrique será o substituto de Aránguiz na partida contra o Bragantino, neste domingo (26), no estádio Beira-Rio. O volante foi contratado na última janela de transferências, quando saiu do Al-ittihad, para defender o Inter. Desde sua estreia, que aconteceu na 17º rodada do Brasileiro, Bruno Henrique só não foi utilizado em duas oportunidades neste campeonato.