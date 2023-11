Corinthians e Bahia abriram a 35ª rodada do Brasileirão na noite desta sexta-feira (24). E, mesmo como visitantes, os baianos levaram a melhor ao vencerem por 5 a 1, em plena Arena do Corinthians, com gols de Rezende, Cauly, Thaciano, duas vezes, e Ademir. Renato Augusto descontou para os paulistas.