O Bayern de Munique não terá vida fácil na busca por mais um título do Campeonato Alemão. Neste sábado, a equipe bávara voltou a ser ultrapassada pelo Bayer Leverkusen, que atropelou o Werder Bremen, no Weserstadion, em Bremen, por 3 a 0. Ainda pela 12ª rodada, o Borussia Dortmund retornou ao G-4 ao derrotar o Borussia Mönchengladbach por 4 a 2, no Westfalenstadion.