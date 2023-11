Um novo lote de 400 mil ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris-2024 será aberto no dia 30 de novembro, conforme informou a organização do evento nesta quarta-feira. As vendas serão realizadas por meio do site https://tickets.paris2024.org/en/, canal oficial de comercialização, com lugares disponíveis para todos os esportes, exceto o surfe, que será disputado no Taiti, onde há polêmica em razão da necessidade de construção de uma torre de alumínio no meio do oceano.