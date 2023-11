Enquanto Carlo Ancelotti não define se vai mesmo ocupar o cargo de treinador da Seleção Brasileira, outro outro grande nome do futebol estaria interessado na vaga. De acordo com o jornal britânico Daily Mirror, o português José Mourinho, atualmente na Roma, acompanha a situação e estaria disposto a recusar propostas milionárias do futebol da Arábia Saudita por uma chance de treinar o Brasil a partir de 2024.