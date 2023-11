Dois skatistas da modalidade Park reinaram absolutos no STU National 2023. E o público do Recife, pelo segundo ano seguido, teve o privilégio de reverenciar não só o vencedor da etapa de encerramento do Circuito Brasileiro de Skate, o catarinense Kalani Konig, como também o campeão da temporada, o curitibano Augusto Akio, o Japinha.