O italiano Jannik Sinner, número 4 do mundo, venceu o grego Stefanos Tsitsipas (6º) neste domingo (12), na primeira rodada do ATP Finals, disputado em Turim (Itália). O tenista de 22 anos fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em uma hora e 24 minutos.