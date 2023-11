O atacante do Atlético-MG Hulk perdeu 4,5 quilos durante a partida contra o Grêmio, no último domingo (26), pelo Campeonato Brasileiro. Em imagens publicadas pelo Galo, a balança assinalava 92,9 kg quando o atacante se pesou depois jogo. O clube afirma que, antes da partida, o peso do camisa 7 era de 97,4 kg.