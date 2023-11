Hugo Calderano fez história nesta quarta-feira (1) nos jogos Pan-Americanos de Santiago. Número 4 do ranking mundial, ele confirmou o favoritismo diante do cubano Andy Pereira e se sagrou tricampeão consecutivo do tênis de mesa. A façanha é inédita e o torna o único jogador a vencer o evento em três oportunidades, deixando para trás o também brasileiro Hugo Hoyama (1991-1995) e o chinês naturalizado dominicano Lin Ju (2003-2007).