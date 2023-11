Foi no bar e armazém da família no bairro Olímpica, em Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre, que Jonas Luz se aproximou pela primeira vez da sinuca. Aos três anos de idade, o atual campeão Pan-Americano de Snooker já subia em uma cadeira, com o taco na mão, para alcançar a mesa. Mal sabia que, mais de 30 anos depois, se tornaria uma das referências do país no esporte.