A sexta-feira (3) foi recheada de medalhas (quatro) para o Brasil na vela nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. A começar por Martine Grael e Kahena Kunze, dupla bicampeã olímpica e uma das principais esperanças de medalhas do país no Chile, e também em Paris no ano que vem. Na classe 49er FX, elas ficaram com o ouro e também garantiram uma vaga nas Olímpiadas de 2024.