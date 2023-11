A ginástica rítmica brasileira manteve o domínio nos Jogos Pan-Americanos de Santiago nesta sexta-feira (3) com as vitórias de Bárbara Domingos e Maria Eduarda Alexandre nas finais da bola e do arco. Agora, a modalidade soma quatro ouros, duas pratas e um bronze em quatro provas realizadas. Ainda restam quatro finais.