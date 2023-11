Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, pretende renovar o contrato do técnico Fernando Diniz até o final de 2025. O atual vínculo do treinador termina ao fim de 2024, mas o sucesso da campanha coroada com o título inédito da Libertadores, no sábado (4), faz o clube buscar a prolongação do vínculo com o também técnico da Seleção Brasileira.