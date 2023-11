Na conquista inédita do Fluminense, muitas histórias poderiam ser contadas. Do goleiro de 43 anos, que completou 100 jogos em Libertadores, ao centroavante que fez mais gols do que jogos na principal competição do continente. E Marcelo então? Depois de quase duas décadas na Europa, voltou para casa e para a consagração. Renderia um livro. Mais ninguém é mais personagem no título do Fluminense do que Fernando Diniz. Insistente, autoral e apaixonado pelo bom futebol, o também técnico da Seleção foi premiado pela sua convicção.