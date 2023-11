Com 17 anos e três meses, Endrick, do Palmeiras, foi convocado pela primeira vez para a Seleção Brasileira principal na segunda-feira (6). Com isso, se tornou o terceiro atleta mais jovem a ser chamado para vestir a amarelinha. O atacante chegou à equipe pentacampeã mais cedo do que Ronaldo Fenômeno, por exemplo. Ele fica atrás somente de Pelé e Edu (Jonas Eduardo Américo).