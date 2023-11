A base da equipe que foi campeã pan-americana no fim de semana foi chamada nesta terça-feira (7) para a seleção pré-olímpica. O técnico Ramon Menezes, comandante das duas equipes, convocou oito jogadores que conquistaram a medalha de ouro em Santiago, no Chile. A lista não contou com nenhum jogador da dupla Gre-Nal.