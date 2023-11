Com um gol marcado por Nonato, aos nove minutos do primeiro tempo, o Brasil derrotou o México em sua partida de estreia no torneio de futebol de cegos dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. O jogo disputado no Centro de Deportes Paralímpicos. A rodada ainda teve as vitórias da Argentina sobre o Chile (2 a 0) e da Colômbia sobre o Peru (2 a 0). As seis seleções se enfrentarão em turno único e as duas primeiras colocadas disputarão a medalha de ouro, enquanto a terceira e quarta jogarão pelo bronze.