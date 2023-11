O Brasil conquistou três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze, nas disputas do halterofilismo nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. Neste sábado (18), Lucas dos Santos, Mariana D'Andrea e Lara de Lima chegaram ao lugar mais alto do pódio no Chile, enquanto Caroline Fernandes terminou em segundo e Ezequiel Corrês foi o terceiro colocado em sua categoria.