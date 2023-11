A seleção brasileira feminina de basquete em cadeira de rodas começou com derrota sua campanha nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. Neste sábado (18), o time dirigido por Martoni Moreira foi dominado nos quatro períodos do jogo e acabou superado pelo Canadá, por 61 a 44, em jogo válido pelo Grupo A do torneio, que ainda teve a vitória da Colômbia sobre El Salvador, por 68 a 25.