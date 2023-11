Um dia após obter 19 medalhas (10 ouros) nas disputas da natação dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, o Brasil voltou a dominar as provas na piscina do Complexo Aquático do Estádio Nacional. Neste domingo (19), os nadadores brasileiros garantiram mais 15 pódios, com oito ouros, duas pratas e cinco bronzes.