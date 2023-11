O Brasil voltou a provar porque é uma das potências do goalball mundial. Após estrear nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, derrotando a Colômbia por 11 a 1, a seleção masculina derrotou neste domingo (19), o México por 12 a 2. Com o resultado, o time brasileiro garantiu vaga nas semifinais, assim como o time da casa, que venceu a seleção colombiana por 4 a 1.