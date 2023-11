Após estrear vencendo o México por 1 a 0, a seleção brasileira de futebol de cegos conquistou neste domingo (19) sua segunda vitória nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago. Com gols de Ricardinho e Nonato, o Brasil fez 2 a 0 no Chile e manteve os 100% de aproveitamento no torneio que é disputado por sete equipes, em turno único, sendo que as duas melhores irão se enfrentar na disputa pela medalha de ouro.