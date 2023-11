A seleção brasileira de paraciclismo garantiu neste domingo (19), medalhas em três categorias distintas dos Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile. Os pódios vieram em provas do contrarrelógio, com o ouro da paratleta Bianca Garcia e Nicolle Borges (piloto), e as pratas de Lauro Chaman e Jady Malavazzi.