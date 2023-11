O cantor e empresário mineiro Alexandre Pires está prestes a expandir seus negócios, desta vez se tornando proprietário de um clube. Apaixonado por futebol, o fundador do grupo de pagode Só Pra Contrariar (SPC) pretende comprar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF) em 2024 e investir para chegar à elite do Campeonato Brasileiro em alguns anos.