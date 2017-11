FRANCK FIFE / AFP

Líder do Campeonato Francês, o Paris Saint-Germain contou com o brilho do trio de ataque e goleou o Angers, fora de casa, por 5 a 0, com dois de Cavani, dois de Mbappé e mais um de Draxler. Com duas assistências, o brasileiro Daniel Alves foi um dos destaques da partida.

Com o resultado, o PSG chegou a 39 gols marcados no campeonato, em 12 jogos, com oito gols sofridos.

Neymar foi desfalque para a partida devido a uma pancada sofrida na coxa esquerda durante o confronto com o Anderlecht, na última terça-feira, pela Liga dos Campeões. Outro brasileiro ausente foi o zagueiro Marquinhos, que foi pai nesta semana e foi liberado para ficar junto à família.

Na próxima rodada, o PSG recebe o Nates, enquanto o Angers pega o Guingamp.

Mesmo fora de casa, não demorou para o PSG se sentir à vontade e abrir o placar. Logo aos quatro minutos, Daniel Alves lançou Mbappé, que emendou de primeira e balançou a rede.

Pouquíssimo tempo depois, o Angers teve a chance de igualar o marcador, mas Manceau, após cruzamento da esquerda, bateu para fora. E como afirma a máxima, quem não faz, leva. Apenas três minutos depois da oportunidade desperdiçada pelo time da casa, o PSG chegou ao segundo, desta vez, com Draxler, depois de novo passe de Daniel Alves.

A equipe azul e grená continuou dominando as ações e, aos 30 minutos, ampliou ainda mais a vantagem. Mbappé chegou à linha de fundo e, de letra, achou Cavani, que bateu para fazer o terceiro.

O Angers ainda teve nova chance de chegar à meta, mas Traoré, sem marcação, cabeceou para fora.

No segundo tempo, o jogo parecia se desenhar diferente, com nova chance desperdiçada pelo Angers, em chute de Fulgini, aos 13 minutos. Porém, dois minutos depois, quem comemorou foi a torcida do PSG. Em jogada individual, Cavani fez o quarto da equipe e o segundo dele na partida.

Com a goleada encaminhada, o ritmo diminuiu e as chances ficaram mais escassas, mas, ainda assim, houve tempo de o PSG fazer mais um. Aos 36 minutos, o brasileiro Lucas - que havia entrado no lugar de Cavani - puxou contra-ataque e tocou para Mbappé, que driblou o goleiro e concluiu.