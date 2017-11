Em entrevista à revista "FourFourTwo", o lateral-direito Daniel Alves falou pela primeira vez sobre sua escolha pelo Paris Saint-Germain ao invés do Manchester City, de Pep Guardiola. Admirador confesso do treinador, o jogador parecia com a transferência certa ao time inglês, mas mudou seus planos.

- Haviam várias coisas a serem consideradas, e elas me levaram ao PSG. Guardiola era a principal razão, acima de todas as outras, para eu ir jogar no Manchester City. Mas no fim, teve uma oportunidade de me juntar a alguns amigos meus no PSG, em uma incrível cidade e em um clube com enorme potencial. Eu sei que posso acrescentar coisas positivas ao clube além do futebol. Fez mais sentido eu escolher Paris a Manchester nessa ocasião, mas não escondo minha admiração pelo Pep e quero jogar na Premier League um dia - revelou Dani Alves.