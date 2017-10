O lateral-direito brasileiro Daniel Alves, que permaneceu em Paris para tratar problemas físicos, desfalcará o PSG no clássico de domingo contra o Olympique em Marselha, após publicação da lista de jogadores relacionados para a partida.

O brasileiro, acostumado a jogar os clássicos espanhóis entre Barcelona e Real Madrid, chegou ao PSG no início da temporada, assim como Neymar, mas não poderá enfrentar seu primeiro duelo com o arquirrival Olympique de Marselha, pela 10ª rodada do Campeonato Francês.