“Eu realmente gosto da América do Sul em geral, então estou sempre entusiasmado com o GP do Brasil. No ano passado, o clima úmido foi divertido e não me importaria com mais um pouco de chuva neste ano, como eu sei, eu poderia fazer melhor. Estou certo de que posso obter um bom resultado, mas até o momento não tenho uma corrida de destaque no Brasil, espero que isso mude este ano.