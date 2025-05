Estações meteorológicas instaladas em Passo Fundo começam a operar em 12 locais; saiba onde

Estações fazem mapeamento climático da cidade. PMPF / Divulgação

As 12 novas estações meteorológicas instaladas pela prefeitura de Passo Fundo, através da Defesa Civil Municipal, entraram em funcionamento na quarta-feira (7). Os dados coletados serão divulgados no site do município.

Oito estações foram adquiridas pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural e estão instaladas em pontos do interior do município. As outras quatro, compradas pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, estão localizadas em bairros da área urbana.

A tecnologia das estações fornece dados meteorológicos como:

temperatura

umidade

volume de chuva

rajadas e direção do vento

intensidade luminosa

radiação UV

sensação térmica

ponto de orvalho

pressão atmosférica.

Outros indicadores ambientais são o nível de rios e córregos, risco de desmoronamentos e concentração de gás carbônico.

Leia Mais Defesa Civil alerta para temporais nas regiões Norte e Noroeste nesta semana

— As estações são ferramentas fundamentais para a gestão de riscos e para a proteção da população. Com o pleno funcionamento de todos os pontos, conseguimos ampliar nosso monitoramento e prevenir situações de emergência com mais eficiência — diz o coordenador municipal da Defesa Civil, Fernando Bicca.

A cobertura das estações também garante um mapeamento climático mais detalhado do território municipal. Os equipamentos foram instalados nos seguintes locais:

Bairros da área urbana

Entre Rios

Victor Issler

Manoel Portela

Comunidades rurais