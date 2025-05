João Fonseca perdeu por 2 sets a 0 e foi eliminado no Masters 1000 de Roma. CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O sonho de voltar a avançar para a segunda rodada de um Masters 1000 terminou cedo para João Fonseca. Na manhã desta quinta-feira (8), o brasileiro até reagiu no segundo set, mas não conseguiu evitar a derrota para o húngaro Fabian Marozsan na estreia do torneio de Roma.

Assim, acabou eliminado logo na primeira rodada. Com uma atuação abaixo do que vinha apresentando, especialmente no primeiro set, perdeu por 2 a 0, com parciais de 6-3 e 7-6 (4), e se despediu cedo do torneio na capital italiana.

O adversário de Marozsan na segunda rodada do Masters 1000 de Roma será o russo Andrey Rublev. Agora, João Fonseca volta as atenções para o próximo Grand Slam da temporada: ainda em maio, o brasileiro disputará Roland Garros, em Paris.

Como foi o jogo

A partida começou sem muito ritmo, sem tantas trocas de bola. Com os primeiros saques entrando, o início de jogo não deu brecha para muitos rallies.

Quando o confronto finalmente engrenou, foi pior para o brasileiro. Cometendo erros não forçados em sequência na paralela, jogou bolas para fora e teve o saque quebrado logo no seu segundo game de saque.

Impondo ritmo, e sem arriscar muito, o húngaro apenas administrou a vantagem no primeiro set. Em meia hora de partida, fechou a parcial em 6-3.

No segundo set, parecia que João voltaria com uma postura diferente. Soltando um pouco mais o braço e mais à vontade em quadra, o brasileiro passou a "sobreviver" às trocas de bolas nos dois primeiros games, impondo um pouco mais de dificuldade ao adversário. Mas novamente em seu segundo game de saque no set, o brasileiro cometeu erros e teve seu serviço quebrado.

Depois de devolver a quebra e passar à frente em 4 a 3, João teve várias chances de "roubar" mais um serviço do adversário. Mas a experiência de Marozsan ajudou: o húngaro salvou break points em sequência e sobreviveu no jogo.

E foi essa experiência que apareceu na reta final do set. Nos momentos decisivos, Marozsan soube acelerar o jogo, e João não conseguiu acompanhar. Levou para o tie-break e, com erros do brasileiro, fechou o segundo set em 7-6 para avançar à segunda rodada do Masters 1000 de Roma.