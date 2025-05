Ramagem escapa no Congresso, Ednaldo escapa no STF e Selic escapa do povo

A Câmara dos Deputados aprovou projeto que suspende ação penal contra Alexandre Ramagem (PL-RJ) por tentativa de golpe. Marcos Oliveira / Agencia Senado

A cada manhã, o Brasil acorda e se olha no espelho com uma pergunta na cabeça: “até onde vai tanta palhaçada?”. Amanhecemos nesta quinta-feira (8) com o país resolvendo responder a questão com três capítulos distintos de uma mesma novela: a da institucionalidade em frangalhos.

No primeiro ato, a Câmara dos Deputados decidiu suspender o processo contra Alexandre Ramagem no Supremo. Ramagem, ex-homem de confiança da família Bolsonaro, suspeito de aparelhar a Abin para espionar desafetos políticos de seus chefes, foi apontado pela Justiça como parte da organização criminosa que tentou um golpe de Estado em 2022.

A votação na Câmara foi simbólica no mais puro e literal sentido: um símbolo da arrogância, da impunidade e do corporativismo. O tipo de blindagem que não se compra com argumento, mas se garante com maioria. No Brasil, o uso do mandato como escudo é tão recorrente que já virou cláusula pétrea do regimento não escrito de Brasília.

No segundo ato, trocamos os ternos pelos abrigos esportivos. O Senado resolveu convidar o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, para explicar as recentes denúncias de abuso de poder dentro da entidade. Um passo relevante, não fosse o detalhe de que o pedido de afastamento de Ednaldo, feito pela deputada Daniela Carneiro, foi rejeitado por Gilmar Mendes. Ministro este que fundou um instituto que tem contratos milionários com a própria CBF. Coincidência, claro. Como tudo neste país.

No terceiro ato, um presente do Banco Central: a Selic foi para 14,75%, maior patamar em quase duas décadas. Para quem sonha com casa própria ou crédito para investir, a mensagem é clara: desista. O BC mira a inflação com uma bazuca, mesmo que isso custe o pulmão do paciente. Tudo em nome de um equilíbrio que nunca chega, enquanto o governo patina sem norte e o cenário global, puxado pelas incertezas que Trump espalha como quem joga gasolina em incêndio, só piora.