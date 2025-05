Startups podem se inscrever até domingo para o Gramado Summit

30 empresas serão selecionadas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

As startups interessadas em receber fomento para participação na Gramado Summit 2025 devem se inscrever até o próximo domingo (11) por meio de um formulário disponível no site da secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS (Sict). Conforme a pasta, 30 empresas serão selecionadas.

O valor aportado deverá cobrir a inscrição de cada uma das startups selecionadas, além do valor referente à reserva do espaço. A relação oficial das selecionadas será publicada no site da Sict no dia 20.

O estande será destinado exclusivamente a startups com operação no Rio Grande do Sul. Além disso, devem ser, preferencialmente, voltadas para tecnologias e ter atuação com as áreas de turismo ou agronegócio. As empresas também devem estar reguladas junto ao Cadastro Informativo (Cadin/RS).

8ª edição com novidades

A edição 2025 da Gramado Summit – um dos maiores encontros de inovação e empreendedorismo da América Latina – será realizada de 4 a 6 de junho e espera receber 20 mil visitantes no complexo Serra Park, na Rua Henrique Belotto, no bairro Vila Jardim, em Gramado.

Na 8ª edição, o evento busca inovar ainda mais trazendo dois novos palcos – o Convergente e o Divergente. A plenária principal, Convergente, será o espaço de grandes cases de carreira e de negócios. Nesse ambiente, os convidados discutirão futuros conhecidos para o empreendedorismo.

Já no palco Divergente, eles entrarão em contato com uma construção dos futuros possíveis. Os convidados explorarão ideias que levam ao dissenso, ao contraste e à oposição como catalisadores dos desafios para a inovação.

Todos os anos, a Gramado Summit busca trazer pessoas influentes em diversas áreas para conversar com os participantes. Nesta edição, cerca de 190 palestrantes já foram confirmados. Alguns deles são Luiza Helena Trajano, presidente da Magazine Luiza; Rony Meisler, fundador da Reserva; Rodrigo Faro, ator e apresentador, e Cátia Damasceno, sexóloga e empresária.