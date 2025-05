Carro de jogador do Flamengo é atingido por quatro tiros no Rio de Janeiro

Carro onde Rossi estava foi alvo de bandidos. Adriano Fontes / Flamengo,Divulgação

Jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto após o desembarque do time no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira, após empate pela Libertadores na noite anterior. O carro onde estava o goleiro Rossi foi alvo de quatro tiros. Um tiro pegou no retrovisor, um perto da roda traseira, um no vidro do passageiro e outro na porta do motorista.

Como o veículo é blindado, ninguém se feriu e o roubou não foi concretizado. Em comunicado, o clube informou sobre o crime, mas não deu nomes de outros atletas e veículos envolvidos:

– Ao desembarcarem no Rio de Janeiro, por volta de 5h30min, retornando para suas casas após partida na Argentina válida pela Libertadores, alguns automóveis de jogadores do Flamengo sofreram tentativa de assalto na Linha Amarela, na altura de Bonsucesso. (...) Apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu. Todos os jogadores envolvidos já se encontram em suas residências. Mais informações sobre o ocorrido serão atualizadas ao longo do dia.

Por volta das 10h30min, o goleiro argentino se manifestou nas redes socias. Agradeceu pela preocupação e pelo carinho que recebeu:

— Hoje pela manhã fui vítima da falta de segurança que assola o estado do Rio de Janeiro. Apesar do grande susto que eu e meus familiares passamos, estamos bem e nos recuperando do ocorrido. Agradecer a todos pelas mensagens de carinho e preocupação.





A reportagem do site ge.globo entrou em contato com a Polícia Militar, que se manifestou com breve nota: "A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa, através do comando do BPVE, que, nesta quinta-feira (08/05), policiais militares realizaram buscas pela região e conduziram as vítimas para a 21ª DP."

Além de Rossi, estavam próximos os carros de Gerson, Wesley e Danilo. Eles e outros do elenco preferiram não usar o ônibus rubro-negro, que costumeiramente deixa o grupo no Centro de Treinamento Ninho do Urubu, escoltado por policiais.