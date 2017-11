Jair Ventura é treinador do Botafogo há um ano e três meses. Tempo quase utópico na rotina decepadora de comandantes do futebol nacional. Foi eleito o técnico revelação do Campeonato Brasileiro do ano passado, comandou a campanha da equipe na Copa Libertadores... tudo isso fez com que só na noite deste sábado, na derrota para o Fluminense, ele ouvisse os primeiros gritos de "burro". Mas diz concordar com as críticas que ouviu da arquibancada.