A partida contra o Flamengo, neste sábado (28), às 19h, no Maracanã, ganha em importância pelas possibilidades que se tem - uma vitória fará o Cruz-Maltino, por exemplo, acabar com as chances de rebaixamento, entrar no G7 e tirar o arquirrival da zona de classificação para a Conmebol Libertadores. Além disso, será o reencontro do técnico Zé Ricardo com seu ex-time, o que movimenta as expectativas.