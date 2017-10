Paulo Fernandes / Vasco/ Divulgação

Depois de ter voltado a treinar com o grupo do Vasco na semana passada, o atacante Luis Fabiano foi novamente afastado pelo departamento médico e não tem data para voltar. O Fabuloso foi para São Paulo por conta de novo problema – contraturas no joelho direito – para fazer um tratamento específico. O retorno ao Rio de Janeiro deve acontecer em duas semanas.

– A gente fica triste, o Luis Fabiano é um líder, a gente sabe da importância dele para todos. Ele tem sofrido com as lesões, já tentou de todas as formas estar conosco, fez sacríficos. Mas futebol tem dessas coisas, nem sempre o que a gente quer conseguimos. Temos limitações. A torcida é para que ele se recupere. Com certeza, com ele à disposição, fortalecerá o Vasco – afirmou o zagueiro Anderson Martins em entrevista coletiva após o treino desta terça-feira.