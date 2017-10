O Tottenham (3º) e o Liverpool (8º) disputam neste domingo a partida de maior destaque da 9ª rodada da Premier League, que segue com o Manchester City na ponta da tabela com campanha invejável: 7 vitórias, 1 empate, 29 gols a favor e 4 contra.

Tanto os Spurs como os Reds voltam as atenções ao Campeonato Inglês com uma injeção de moral, após bons resultados na Liga dos Campeões.

Os primeiros deixaram boa impressão no empate em 1 a 1 com o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Já o Liverpool não tomou conhecimento do modesto Mirabor, goleado por 7 a 0, com direito a dois gols de Roberto Firmino e do egípcio Mohamed Salah.

À equipe de Jurgen Klopp falta apenas um pouco mais de regularidade. Acostumado a alternar grandes atuações com tropeços inexplicáveis, o Liverpool está a 9 pontos de distância do líder City e preciso de uma sequência de vitórias para se recolocar na briga pelo título.

O Tottenham, a cinco pontos do líder, também não pode se permitir mais erros e apostará novamente na grande fase do atacante Harry Kane, autor de seis gols na Premier League.

No Etihad Stadium, o City recebe o Burnley (7º), protagonista de um início de temporada surpreendente. A equipe comandada pelo espanhol Pep Guardiola joga novamente em sua casa, depois de vencer no meio de semana o Napoli na Champions (2-1).

Guardiola se mostrou muito satisfeito com a apresentação de seus comandados diante do líder do Campeonato Italiano.

"É uma das melhores equipes da Europa, na minha opinião. Hoje derrotamos uma equipe incrível e tivemos que ter uma atuação incrível para conseguir isso. Estou muito feliz", disse o técnico após o jogo.

O Manchester United, que vem de vitória por 1 a 0 sobre o Benfica na Champions, é o segundo colocado da Premier League, a dois pontos do líder. No sábado, visita o Huddersfield, clube recém-promovido à elite do futebol inglês e que aparece na respeitável 12ª colocação na tabela.

Já o atual campeão Chelsea (5º), que soma duas derrotas consecutivas na Premier League e que vem de empate em 3 a 3 com a Roma na Champions, recebe em Stamford Bridge a maior surpresa da temporada, o Watford, atual quarto colocado.

Finalmente, o Arsenal (6º) visita um Everton (16º) em queda livre e que atualmente briga contra o rebaixamento.

-- Prgramação da 9ª rodada do Campeonato Inglês:

- Sexta-feira:

(17h00) West Ham - Brighton and Hove Alb

- Sábado:

(09h30) Chelsea - Watford

(12h00) Manchester City - Burnley

Stoke - AFC Bournemouth

Huddersfield Town - Manchester United

Newcastle - Crystal Palace

Swansea - Leicester

(14h30) Southampton - West Bromwich

- Domingo:

(13h00) Tottenham - Liverpool

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Manchester City 22 8 7 1 0 29 4 25

2. Manchester United 20 8 6 2 0 21 2 19

3. Tottenham 17 8 5 2 1 15 5 10

4. Watford 15 8 4 3 1 13 13 0

5. Chelsea 13 8 4 1 3 13 8 5

6. Arsenal 13 8 4 1 3 12 10 2

7. Burnley 13 8 3 4 1 8 6 2

8. Liverpool 13 8 3 4 1 13 12 1

9. Newcastle 11 8 3 2 3 9 8 1

10. West Bromwich 10 8 2 4 2 7 9 -2

11. Southampton 9 8 2 3 3 7 9 -2

12. Huddersfield Town 9 8 2 3 3 5 9 -4

13. Swansea 8 8 2 2 4 5 8 -3

14. Brighton and Hove Alb 8 8 2 2 4 6 10 -4

15. West Ham 8 8 2 2 4 8 14 -6

16. Everton 8 8 2 2 4 5 13 -8

17. Stoke 8 8 2 2 4 9 18 -9

18. Leicester 6 8 1 3 4 10 13 -3

19. AFC Bournemouth 4 8 1 1 6 4 12 -8

20. Crystal Palace 3 8 1 0 7 2 18 -16