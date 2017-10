Berço de campeões mundiais como João Derly e Mayra Aguiar, a escola de judô da Sogipa é reconhecida no Brasil e no Exterior.

Nesta quarta-feira (25), 14 judocas peruanos que integram a seleção do país chegaram à Sogipa para um período treinamentos, aprendizado e troca de experiências com os atletas do clube. Os peruanos ficarão em Porto Alegre até 2 de novembro.