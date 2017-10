Aos 20 anos, o meio-leve Daniel Cargnin conquistou sua segunda medalha em Campeonatos Mundiais IJF / Reprodução

O meio-leve gaúcho Daniel Cargnin, 20 anos, é o mais novo campeão mundial júnior do judô brasileiro.

Nesta quinta-feira (19), o atleta da Sogipa derrotou Artyom Shturbabin, do Uzbequistão, por um waza-ari na final do Campeonato Mundial Sub 21, disputado em Zagreb, na Croácia, para conquistar o ouro, a primeira medalha do Brasil na competição.

Com essa conquista, Cargnin agora soma duas medalhas em Mundiais Júnior, já que foi bronze em Abu Dhabi 2015. Ele compete na mesma categoria (até 66kg) em que João Derly, ex-judoca gaúcho, foi campeão mundial júnior, em 2000. Foi a 10ª medalha do clube de Porto Alegre em Mundias sub-21. A Sogipa soma agora três ouros, uma prata e cinco bronzes.

O caminho de Cargnin até a final começou com vitória por um waza-ari sobre Karo Marandian, da Ucrânia. Na sequência, derrotou o argentino Minoru Tamashiro por ippon e Somon Makhmadbekov, do Tajiquistão, por um waza-ari.

Na semifinal, o brasileiro forçou duas punições _ uma no golden score _ do georgiano Bagrati Niniashvili para chegar à sua primeira final de Mundial Júnior. Na decisão, Cargnin começou mais agressivo, forçando duas punições a Shturbabin e pontuando com um waza-ari a 14 segundos do fim do combate. Ainda sofreu duas punições, mas segurou a vantagem na pontuação para sagrar-se campeão.

Outros dois atletas da Sogipa também foram ao tatame croata nesta quinta-feira, mas saíram sem medalhas da competição.

No masculino, o peso leve David Lima (até 73kg) começou bem, com três vitórias seguidas sobre Jon Vrenozi (Albânia), Ishen Amanov (Quirguistão) e Martin Hojak (Eslovênia). Nas quartas-de-final, o judoca paulista de 20 anos fez luta equilibrada com o turco Bilal Ciloglu e uma única punição tirou do brasileiro a chance de disputar a semifinal.

A recuperação veio na repescagem com um ippon sobre o francês Hugo Metifiot que garantiu David na luta pelo bronze em Zagreb. Na decisão da medalha, perdeu para o georgiano Tato Grigalashvili e ficou em quinto lugar na competição.

Já a paulista Jéssica Lima (até 52kg) perdeu para a japonesa Chishima Maeda e acabou eliminada em sua estreia.