Rafaela Meditsch / Divulgação

Talvez nem se Paulo Sant'Ana, o homenageado da Copa FGF, pudesse escolher, a competição que batiza teria uma final tão a ver com ele. Os técnicos de São José e Aimoré, que disputam às 11h deste domingo a partida de volta da decisão no Passo D'Areia, foram campeões da Libertadores vestindo a camisa do Grêmio, a maior paixão do jornalista.

Atual técnico do Aimoré, Arilson Costa era o meia articulador do time de Felipão em 1995. Meia canhoto e habilidoso, foi um dos protagonistas daquela conquista. Comandante do São José, Rafael Jaques era o centroavante reserva, marcou um gol contra o El Nacional-EQU, no Olímpico.

— É sensacional essa coincidência. Arilson é um amigo desde a base do Grêmio, fizemos ótimas partidas. Fico feliz de chegar à decisão contra ele — comentou Jaques.

— Acho que só chegar a essa final já nos faz vencedores. O título estará em boas mãos. E tenho certeza que o Paulo Sant'Ana está feliz vendo a decisão lá do céu — disse Arilson.

Sobre o jogo, não há desfalques nas duas equipes. Assim, o São José parte com força máxima para tentar reverter a desvantagem do primeiro jogo, quando perdeu por 1 a 0.

— Não nos encontramos em São Leopoldo, mas confiamos que recuperaremos nosso estilo ofensivo, de posse de bola e pressão no adversário na nossa casa. O time deles é forte e experiente, por isso nos causará muitas dificuldades — alertou Jaques.

Já o Aimoré, além de não ter desfalques, contará com o retorno do atacante Brandão, que cumpriu suspensão.

— Não podemos nos preocupar com a vantagem. Ela só serve nos minutos finais, antes disso não podemos pensar nela. Vamos jogar com as nossas características, foi assim que chegamos aqui — finalizou Arilson.

Vale lembrar que a decisão da Copa Paulo Sant'Ana não tem gol qualificado. Assim, se o São José vencer por um gol de diferença, leva a disputa para os pênaltis. Vitória por dois ou mais gols de diferença dão o título. Ao Aimoré, servem vitória e empate.