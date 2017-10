Isadora Neumann / Agência RBS

Aimoré e São José começam a decidir neste domingo a Copa Paulo Sant'Ana. O jogo está marcado para as 17h, no Estádio Cristo Rei, em São Leopoldo. A partida de volta deve ser confirmada para sábado que vem, no Passo D'Areia.

Os dois times chegam à decisão após surpreendentes reviravoltas nas semifinais, ambos com desfechos favoráveis em pênaltis. O São José venceu o Cruzeiro por 2 a 1 no tempo normal e ganhou nas cobranças, enquanto o Aimoré fez 2 a 0 no Pelotas, também vencendo nas penalidades.

Para este jogo, tanto o técnico Arilson, do Aimoré, quanto Rafael Jaques, do São José, devem repetir as equipes que começaram jogando as semifinais. Mas nenhum deles confirmou antecipadamente o time titular.

Aimoré: Nicolas; Murilo, Douglão, Luis Henrique, Tiago Alemão; Élton e Digaô; Nuno, Faísca e Feijão; Giovani. Técnico: Arilson

São José: Fábio, Luiz Felipe, Claudio, Everton e Dudu Mandai; Guedes, Fidélis, Clayton e Diego Torres; Paulinho e Flávio. Técnico: Rafael Jaques

Arbitragem: Márcio Coruja, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Elio Nepomuceno júnior

Início: 17h

Local: Estádio Cristo Rei, São Leopoldo