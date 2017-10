Alex Collins comandou o ataque do Ravens com 113 jardas terrestres Rob Carr / Getty Images/AFP

O Baltimore Ravens passou por cima do Miami Dolphins na abertura da semana 8 da NFL. Na noite desta quinta-feira (26), o time de Maryland fez 40 a 0 sobre o time da Flórida em um jogo de pouca emoção e completo domínio.

Sem Jay Cutler, com uma lesão nas costelas, o Dolphins sofreu com o reserva Matt Moore. O Ravens também perdeu o seu quarterback titular durante a partida: Joe Flacco levou uma pancada de Kiko Alonso e, com uma concussão, precisou ser substituído por Ryan Mallett. O lance ilegal gerou uma confusão entre os atletas.

O Ravens abriu o placar ainda com Flacco em campo, em um passe para Jeremy Maclin. Dois field goals de Justin Tucker deixaram a partida em 13 a 0. Já com Mallett, o time de Baltimore fez outro touchdown ainda antes do intervalo, com um passe de duas jardas para Benjamin Watson.

No segundo tempo, o domínio defensivo do Ravens se intensificou — ainda que o ataque não produzisse tanto. Foram duas interceptações retornadas para touchdown, por C.J. Mosley e Jimmy Smith. Entre elas, o time fez sua única pontuação ofensiva da segunda metade do jogo — Chris Moore recuperou na end zone um fumble sofrido na passagem da bola de Ryan Mallett para Javorious Allen.

Joe Flacco terminou o jogo com 10 de 15 passes completos para 101 jardas e um touchdown — agora, só será liberado para voltar a jogar quando sair do protocolo de concussão, sem uma data prevista. Ryan Mallett completou três de sete passes para 20 jardas e um TD. Alex Collins teve 113 jardas em 18 corridas. Pelo Dolphins, Matt Moore completou 25 de 44 passes para 176 jardas e duas interceptações.

O Baltimore Ravens está em segundo lugar na AFC Norte, com quatro vitórias e quatro derrotas. Na semana 9, o time visita o Tennessee Titans.