A NFL perdeu parte do seu brilho nesta temporada. Ainda que lesões sejam corriqueiras no futebol americano, a temporada 2017 chama atenção pelo número de grandes astros da liga que sofreram problemas graves. Entre jogadores que estão na reserva de lesionados, estão alguns dos principais nomes do esporte — alguns já sabem que perderão a temporada toda, outros ainda podem retornar durante o ano.

Ataque

QB Aaron Rodgers (Green Bay Packers)

WR Allen Robinson (Jacksonville Jaguars)

WR Odell Beckham Jr. (New York Giants)

WR Julian Edelman (New England Patriots)

TE Greg Olsen (Carolina Panthers)

RB Dalvin Cook (Minnesota Vikings)

RB David Johnson (Arizona Cardinals)

FB John Kuhn (New Orleans Saints)

T Joe Thomas (Cleveland Browns)

T Jason Peters (Philadelphia Eagles)

G Mike Iupati (Arizona Cardinals)

G Marshal Yanda (Baltimore Ravens)

C Ryan Kalil (Carolina Panthers) *está lesionado, mas não na injured reserve