O oitavo episódio do PrimeCast está no ar. O podcast do Prime Time fala sobre a sequência de estrelas lesionadas e sobre o novo melhor time da NFL .

O programa tem a apresentação de Renan Jardim, Wendell Ferreira e Douglas Demoliner. As participações especiais são de Matheus Neves, do KC Chiefs BR, Sávio Pereira, do Broncos Brasil, e de Paula Ivoglo, do site NFL de Bolsa e recém-contratada pela ESPN.