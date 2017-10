PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP

Após um começo de temporada com muita desconfiança, o meio-campista Paulinho, do Barcelona, vem conquistando a confiança da imprensa e dos torcedores do clube. Além disso, o jogador da Seleção Brasileira vem correspondendo em números a sua contratação pelo clube catalão. Em 12 jogos com a camisa do clube espanhol, Paulinho já marcou 3 vezes, deu uma assistência e vem se consolidando entre os titulares de Ernesto Valverde.

Elogiado pela imprensa catalã pelo seu desempenho e característica artilheira, o jogador chegou a ser adjetivado como "Killer" pela equipe do "Mundo Deportivo". Já são três gols em 9 aparições na La Liga. O mesmo número de Antoine Griezmann, do Atlético de Madrid, somado ao do recém eleito pela quinta vez como melhor jogador do mundo, Cristiano Ronaldo, do Real Madrid. O francês marcou dois gols em oito jogos e o português marcou uma vez em 6 jogos, do Campeonato Espanhol.