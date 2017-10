O legado olímpico dos Jogos Rio 2016 chega ao esporte universitário. A partir desta quinta-feira (2), nas Arenas Cariocas 1 e 2 no Parque Olímpico da Barra, serão realizados os Jogos Universitários. Com apoio da AGLO (Autoridade de Governança do Legado Olímpico) e organizado pela Agência JC2 Esportes, o evento deverá reunir cerca de 2 mil atletas universitários, de 18 a 30 anos, representando oito modalidades esportivas. Os organizadores projetam receber um público no Parque Olímpico de até 4 mil pessoas diariamente.