Começa neste sábado, 28, em Brasília, a Olimpíada dos Tribunais de Contas. Na lista de 'atletas' estão 58 servidores do Tribunal de Contas do Piauí, que rumarão à capital federal com as inscrições de R$ 1.250, cada um, pagas pela Corte, para disputar até 22 modalidades esportivas, do basquete ao truco, passando por futebol, sinuca e dominó.

A delegação da Corte piauiense conta com auditor de controle externo, chefe de gabinete, assessor especial da Presidência e cabo. Os salários dos servidores no Tribunal passam por R$ 2,5 mil, R$ 15 mil e chegam a R$ 28 mil.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Olavo Rebêlo de Carvalho Filho, havia sido foi autorizado a se afastar para participar da abertura da competição. Segundo a Corte, o conselheiro desistiu de ir.

A autorização para o afastamento do presidente foi dada por seu vice, Abelardo Pio Vilanova e Silva, e registrado no Diário Oficial, na quarta-feira, 25. No Diário Oficial desta sexta-feira, 27, o nome do conselheiro Olavo foi retirado da delegação autorizada a representar a Corte de Contas na Olimpíada.

A competição vai até 2 de novembro. Os servidores podem disputar futebol society, futebol de salão, voleibol indoor, voleibol de praia, tênis de campo, tênis de mesa, corrida 5Km e 10Km, pesca esportiva, beach tênis, tiro esportivo, basquete, natação, bocha, boliche, dama, dominó, futevôlei, pebolim, poker, truco, sinuca, xadrez.

A inscrição na Olimpíada inclui custos com hospedagem, parte da alimentação e deslocamento terrestre. Segundo a Corte de Contas do Piauí, 'não há liberação de diárias' para seus servidores. "As Olimpíadas dos Tribunais de Contas são um evento que ocorre há mais de dez anos e a participação de servidores do TCE-PI em atividades esportivas faz parte da Política de Qualidade de Vida e Saúde do Servidor do TCE-PI", afirma a Corte.