Marcos Gomes cravou 1min7s994, o melhor tempo de sexta-feira no circuito gaúcho André Ávila / Agencia RBS

Enquanto a disputa pelo título de temporada 2017 da Stock Car está acirrada entre Daniel Serra e Thiago Camilo – os dois os dois estão separados por apenas quatro pontos, 259 a 255 para Serra –, os treinos livres de sexta-feira em Tarumã mostraram nomes diferentes no topo da tabela.

Allam Khodair (18 – Full Time) foi o mais rápido pela manhã, e Marcos Gomes (80 – Cimed Racing) liderou o treino da tarde. Campeão da Stock Car em 2015, Marcos Gomes fez o melhor tempo do dia com 1min7s994. Na nova programação de sessões livres da Stock, são dois trabalhos mais curtos no primeiro dia de atividades.

Durante a manhã, Serra marcou o terceiro tempo _ e ficou apenas em penúltimo lugar à tarde, com problemas no carro, preservando equipamento para sábado. Camilo, por sua vez, foi o 20º pela manhã _ e conseguiu se recuperar com o segundo posto na segunda sessão.

Os dois treinos tiveram um grande desempenho dos três gaúchos. Vitor Genz, da Eisenbahn Racing, levou o carro 46 ao terceiro posto à tarde, enquanto Cesar Ramos, da Blau Motorsport, repetiu o nono tempo nas duas sessões. Marcio Campos, colega de equipe de Cesar na Blau, ficou em 16º e 19º.

A 10ª etapa da Stock Car será disputada no tradicional circuito de Viamão. No sábado, estão programados mais um sessão de treino livre e o classificatória. No domingo, serão duas corridas, com largadas às 13h e às 14h10min.

PROGRAMAÇÃO

Sábado

8h45min-9h50min: terceiro treino livre Stock Car

10h-10h10min: warm-up Copa Petrobras de Marcas

10h10min-10h20min: classificação Copa Petrobras de Marcas

10h30min-11h30min: segundo treino Mercedes-Benz Challenge

12h-13h: classificação Stock Car

14h: Corrida 1 Copa Petrobras de Marcas

15h-15h50min: classificação Mercedez-Benz Challenge

Domingo

8h30min: corrida 2 Copa Petrobras de Marcas

10h: corrida Mercedes-Benz Challenge

11h-12h: visitação aos boxes da Stock Car

13h: corrida 1 Stock Car

14h10min: corrida 2 Stock Car



SERVIÇO

Ingressos

Arquibancada: R$ 50 (R$ 25 meia entrada)

Visitação aos boxes + arquibancada: R$ 140

Paddock (com buffet): R$ 380

Grid Experience: R$ 780

Pontos de venda

FNAC Barra Shopping

Posto Millani - Avenida Bento Gonçalves 8235 - Porto Alegre

Posto Raul Leal Daudt - Avenida Senador Salgado 2883 - Viamão

Posto Millani - Avenida Liberdade 2187 - Viamão

Bilheteria de Tarumã

ticketsforfun.com.br