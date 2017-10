Leonardo Acosta / Agencia RBS

Em péssima fase no Brasileirão, com risco de rebaixamento, o Sport apostava suas fichas na Copa Sul-Americana para buscar a redenção na temporada. Mas os planos deram errado: o rubro-negro pernambucano foi derrotado pelo Junior-COL por 2 a 0, nesta quinta-feira (26), em plena Ilha do Retiro, no jogo de ida das quartas de final. O resultado significou o fim da linha para o técnico Vanderlei Luxemburgo, que foi demitido ainda no intervalo.

O próprio Luxemburgo anunciou sua demissão. Ao invés da entrevista coletiva após a partida, o técnico fez apenas um breve pronunciamento.

– Queria agradecer a forma que fui recebido por vocês da imprensa. Infelizmente o futebol é assim, tudo fica por culpa do técnico. Eles entenderam que era melhor que eu saísse. Aconteceu uma coisa que iria acontecer há três meses. Eu falei para Gustavo (o vice de futebol Gustavo Dubeux) que, quando acontecesse, ele me demitiria. Eu sabia que o Gustavo ia me mandar embora. Agora, o motivo é com ele – disse Luxemburgo, de forma enigmática.

Dubeux, por sua vez, fez questão de elogiar o técnico após a decisão pela sua saída.

– Em momentos difíceis, temos que tomar posições que achamos corretas. De público, queria agradecer a Vanderlei aqui. É um profissional competente, se dedicou muito, abraçou a causa do clube

O jogo