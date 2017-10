Após marcar 10 gols nas 11 primeiras partidas com a camisa do United, Lukaku não balança as redes nos últimos cinco jogos. O técnico português, porém, se mostrou totalmente satisfeito com a contribuição do atacante belga, que deu o passe para o gol do francês Anthony Martial na vitória sobre o Tottenham (1-0), no sábado.